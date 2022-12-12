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Васильев Иаков Степанов

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Место рождения

Кекур, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

1818

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Васильев Степан Егоров

Мать: Васильева Агафья Кириллова

Кекур, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Васильева Ксения Яковлева

Мать ребёнка: Васильева Ольга Иванова

Кекур, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1845

Сын: Васильев Матвей Яковлев

Мать ребёнка: Васильева Ольга Иванова

Кекур, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Васильева Агрофена Яковлева

Мать ребёнка: Васильева Ольга Иванова

Кекур, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Ольга Иванова

Кекур, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Смерть
После 1850
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