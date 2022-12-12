Васильев Иаков Степанов
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Васильев Степан Егоров
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Васильева Ксения Яковлева
Мать ребёнка: Васильева Ольга Иванова
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Васильева Ольга Иванова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Васильева Агрофена Яковлева
Мать ребёнка: Васильева Ольга Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васильева Ольга Иванова
Смерть
После 1850