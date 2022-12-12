Васильева Агафья Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Васильев Степан Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
У Степана Егорова третий брак с Агафьей Кирилловой ГАВО Ревизская сказка о наличии государственных крестьян в Пожаровском сельском обществе Усть-Сысольской волости Устюгского уезда Вологодской губерни... Показать все
Смерть
После 1850