Васильева Агафья Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Агафья Кириллова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1782 г.р.

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Васильев Иаков Степанов

Отец ребёнка: Васильев Степан Егоров

Кекур, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Степан Егоров

Кекур, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
У Степана Егорова третий брак с Агафьей Кирилловой ГАВО Ревизская сказка о наличии государственных крестьян в Пожаровском сельском обществе Усть-Сысольской волости Устюгского уезда Вологодской губерни... Показать все
Смерть
После 1850
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