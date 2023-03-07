Некрасова (Решетняк) Любовь Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Решетняк) Любовь Лазаревна

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Место рождения

Шаховское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

01.05.1952

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Шаховское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
03.02.1973

Муж: Некрасов Валентин Андреевич

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
27.01.1974

Сын: Некрасов Андрей Валентинович

Отец ребёнка: Некрасов Валентин Андреевич

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
29.07.1979

Дочь: Петер Светлана Валентиновна

Отец ребёнка: Некрасов Валентин Андреевич

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
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