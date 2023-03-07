Некрасова (Решетняк) Любовь Лазаревна
Место рождения
Дата рождения01.05.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1973
Рождение ребёнка
27.01.1974
Сын: Некрасов Андрей Валентинович
Отец ребёнка: Некрасов Валентин Андреевич
Рождение ребёнка
29.07.1979
Дочь: Петер Светлана Валентиновна
Отец ребёнка: Некрасов Валентин Андреевич