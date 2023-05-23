Решетняк Лазарь Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1911
Дата смерти17.09.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1911
Отец: Решетняк Петр Павлович
Мать: Решетняк Аксиния
Рождение ребёнка
01.05.1952
Дочь: Некрасова Любовь Лазаревна
Мать ребёнка: Решетняк Александра Савельевна
Шаховское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
17.09.1983
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область