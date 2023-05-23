Решетняк Лазарь Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетняк Лазарь Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1911

Дата смерти

17.09.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1911

Отец: Решетняк Петр Павлович

Мать: Решетняк Аксиния

Рождение ребёнка
01.05.1952

Дочь: Некрасова Любовь Лазаревна

Мать ребёнка: Решетняк Александра Савельевна

Шаховское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
17.09.1983
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
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