Стюклина Васса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стюклина Васса Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1881

Дочь: Марфина Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Стюклин Иван Кузьмич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стюклин Иван Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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