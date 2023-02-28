Марфина (Стюклина) Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфина (Стюклина) Марфа Ивановна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

27.08.1881

Дата смерти

21.07.1914

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1881

Отец: Стюклин Иван Кузьмич

Мать: Стюклина Васса Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
11.02.1905

Муж: Марфин Дмитрий Макарыч

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.02.1908

Сын: Марфин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Марфин Дмитрий Макарыч

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.11.1909

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Марфин Дмитрий Макарыч

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.09.1911

Сын: Марфин Ефим Дмитриевич

Отец ребёнка: Марфин Дмитрий Макарыч

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.01.1914

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Марфин Дмитрий Макарыч

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
21.07.1914
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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