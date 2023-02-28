Марфина (Стюклина) Марфа Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.08.1881
Дата смерти21.07.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1881
Отец: Стюклин Иван Кузьмич
Мать: Стюклина Васса Петровна
Бракосочетание
11.02.1905
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.02.1908
Сын: Марфин Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Марфин Дмитрий Макарыч
Рождение ребёнка
21.11.1909
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Марфин Дмитрий Макарыч
Рождение ребёнка
09.09.1911
Отец ребёнка: Марфин Дмитрий Макарыч
Рождение ребёнка
31.01.1914
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Марфин Дмитрий Макарыч
Смерть
21.07.1914