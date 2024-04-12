Милафетнова (Молькова) Евдокия Андреевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мольков Андрей
Рождение ребёнка
1928
Сын: Милафетнов Борис Николаевич
Отец ребёнка: Милафетнов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Нина Николаевна
Отец ребёнка: Милафетнов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Милафетнов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
25.06.1939
Сын: Милафетнов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Милафетнов Николай Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно