Милафетнова (Молькова) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милафетнова (Молькова) Евдокия Андреевна

Место рождения

Космынино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мольков Андрей

Мать: не указана

Космынино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Милафетнов Борис Николаевич

Отец ребёнка: Милафетнов Николай Андреевич

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Нина Николаевна

Отец ребёнка: Милафетнов Николай Андреевич

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Милафетнов Николай Андреевич

Рождение ребёнка
25.06.1939

Сын: Милафетнов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Милафетнов Николай Андреевич

Космынино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милафетнов Николай Андреевич

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