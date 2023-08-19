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Милафетнов Николай Андреевич

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Место рождения

Горино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

10.12.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Милафетнов Андрей Васильевич

Мать: не указана

Горино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Милафетнов Борис

Мать ребёнка: Милафетнова Евдокия

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Милафетнова Евдокия

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Милафетнова Евдокия

Рождение ребёнка
25.06.1939

Сын: Милафетнов Владимир

Мать ребёнка: Милафетнова Евдокия

Космынино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милафетнова Евдокия

Смерть
10.12.1943
село Капустянь Запорожской области
Причина смерти: На войне
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