Милафетнов Николай Андреевич
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти10.12.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Милафетнов Андрей Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Сын: Милафетнов Борис
Мать ребёнка: Милафетнова Евдокия
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Милафетнова Евдокия
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Милафетнова Евдокия
Рождение ребёнка
25.06.1939
Сын: Милафетнов Владимир
Мать ребёнка: Милафетнова Евдокия
Космынино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Милафетнова Евдокия
Смерть
10.12.1943
село Капустянь Запорожской области
Причина смерти: На войне