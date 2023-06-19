Евдоким Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: Тимофей Миронович
Мать: Гликерия Афанасьевна
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833 года.
Упоминание
1847
Упоминается в исповедной ведомости 1847 года.
Бракосочетание
08.07.1849 ст.
Жена: Васса Селиверстова
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Федот Мартемьянов, Тимофей Филиппов, Федор Федоров и Егор Михайлов.
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Андрей Евдокимович
Мать ребёнка: Васса Селиверстова
Рождение ребёнка
06.06.1858 ст.
Сын: Петр Евдокимович
Мать ребёнка: Васса Селиверстова
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Иван Евдокимович
Мать ребёнка: Васса Селиверстова
Рождение ребёнка
28.10.1859 ст.
Дочь: Параскева Евдокимовна
Мать ребёнка: Васса Селиверстова
Рождение ребёнка
01.04.1862 ст.
Сын: Георгий Евдокимович
Мать ребёнка: Васса Селиверстова
Упоминание
1862
Упоминается в исповедной ведомости 1862 года.
Упоминание
1863
Упоминается в исповедной ведомости 1863 года.
Рождение ребёнка
21.04.1865 ст.
Мать ребёнка: Васса Селиверстова
Смерть
Неизвестно