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Евдоким Тимофеевич

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Тимофей Миронович

Мать: Гликерия Афанасьевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833 года.
Упоминание
1847
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминается в исповедной ведомости 1847 года.
Бракосочетание
08.07.1849 ст.

Жена: Васса Селиверстова

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Федот Мартемьянов, Тимофей Филиппов, Федор Федоров и Егор Михайлов.
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Андрей Евдокимович

Мать ребёнка: Васса Селиверстова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.06.1858 ст.

Сын: Петр Евдокимович

Мать ребёнка: Васса Селиверстова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Иван Евдокимович

Мать ребёнка: Васса Селиверстова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.10.1859 ст.

Дочь: Параскева Евдокимовна

Мать ребёнка: Васса Селиверстова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.04.1862 ст.

Сын: Георгий Евдокимович

Мать ребёнка: Васса Селиверстова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминается в исповедной ведомости 1862 года.
Упоминание
1863
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминается в исповедной ведомости 1863 года.
Рождение ребёнка
21.04.1865 ст.

Сын: Миронов Яков Евдокимович

Мать ребёнка: Васса Селиверстова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно