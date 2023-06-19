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Георгий Евдокимович

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

01.04.1862 ст.

Дата смерти

09.09.1862 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1827 г.р.

Мать

Около 1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1862 ст.

Отец: Евдоким Тимофеевич

Мать: Васса Селиверстова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
03.04.1862 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Федор Анисимов(ич) и Пантелея Яковлева жена Федосья Данилова.
Смерть
09.09.1862 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От колотья.
Похороны
19.09.1862 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Похоронен на общем приходском кладбище. Священник Федор Боголюбов.