Георгий Евдокимович
Место рождения
Дата рождения01.04.1862 ст.
Дата смерти09.09.1862 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1862 ст.
Отец: Евдоким Тимофеевич
Мать: Васса Селиверстова
Крещение
03.04.1862 ст.
Крестные: Федор Анисимов(ич) и Пантелея Яковлева жена Федосья Данилова.
Смерть
09.09.1862 ст.
От колотья.
Похороны
19.09.1862 ст.
Похоронен на общем приходском кладбище. Священник Федор Боголюбов.