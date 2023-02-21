Дворецкий Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дворецкий Михаил

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Место рождения

Новые Кайдаки, Днепропетровск

Дата рождения

30.10.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1898

Отец: Дворецкий Алексей

Мать: Дворецкая Домна

Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
04.10.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дворецкая Лидия

Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
22.01.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дворецкая Лидия

Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
12.09.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дворецкая Лидия

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дворецкая Лидия

Новые Кайдаки, Днепропетровск
Смерть
Неизвестно
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