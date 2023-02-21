Дворецкий Михаил
Место рожденияНовые Кайдаки, Днепропетровск
Дата рождения30.10.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1898
Отец: Дворецкий Алексей
Мать: Дворецкая Домна
Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
04.10.1925
Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
22.01.1932
Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
12.09.1934
Рождение ребёнка
1934
Новые Кайдаки, Днепропетровск
Смерть
Неизвестно