Дворецкая Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дворецкая Лидия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дворецкий Михаил

Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
22.01.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дворецкий Михаил

Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
12.09.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дворецкий Михаил

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дворецкий Михаил

Новые Кайдаки, Днепропетровск
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