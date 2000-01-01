Дворецкая Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1925
Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
22.01.1932
Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
12.09.1934
Рождение ребёнка
1934
Новые Кайдаки, Днепропетровск