Дворецкая Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дворецкая Домна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1898

Сын: Дворецкий Михаил

Отец ребёнка: Дворецкий Алексей

Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
15.06.1901

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Дворецкий Алексей

Рождение ребёнка
21.01.1906

Сын: Дворецкий Пётр

Отец ребёнка: Дворецкий Алексей

Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
07.11.1907

Сын: Дворецкий Иван

Отец ребёнка: Дворецкий Алексей

Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
22.04.1913

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Дворецкий Алексей

Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
20.01.1916

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Дворецкий Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Дворецкий Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дворецкий Алексей

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