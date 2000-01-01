Дворецкая Домна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1898
Сын: Дворецкий Михаил
Отец ребёнка: Дворецкий Алексей
Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
15.06.1901
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Дворецкий Алексей
Рождение ребёнка
21.01.1906
Сын: Дворецкий Пётр
Отец ребёнка: Дворецкий Алексей
Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
07.11.1907
Сын: Дворецкий Иван
Отец ребёнка: Дворецкий Алексей
Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
22.04.1913
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Дворецкий Алексей
Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
20.01.1916
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Дворецкий Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Дворецкий Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дворецкий Алексей