Дворецкий Алексей
Место рожденияНовые Кайдаки, Днепропетровск
Дата рождения11.02.1877
Дата смерти28.03.1922
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1877
Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
30.10.1898
Сын: Дворецкий Михаил
Мать ребёнка: Дворецкая Домна
Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
15.06.1901
Дочь: Антонина
Мать ребёнка: Дворецкая Домна
Рождение ребёнка
21.01.1906
Сын: Дворецкий Пётр
Мать ребёнка: Дворецкая Домна
Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
07.11.1907
Сын: Дворецкий Иван
Мать ребёнка: Дворецкая Домна
Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
22.04.1913
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Дворецкая Домна
Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
20.01.1916
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Дворецкая Домна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Дворецкая Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дворецкая Домна
Смерть
28.03.1922
Новые Кайдаки, Днепропетровск