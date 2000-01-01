Дворецкий Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дворецкий Алексей

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Место рождения

Новые Кайдаки, Днепропетровск

Дата рождения

11.02.1877

Дата смерти

28.03.1922

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1877

Отец: Дворецкий Трофим Арефьев

Мать: Дворецкая Евфимия Власовна

Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
30.10.1898

Сын: Дворецкий Михаил

Мать ребёнка: Дворецкая Домна

Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
15.06.1901

Дочь: Антонина

Мать ребёнка: Дворецкая Домна

Рождение ребёнка
21.01.1906

Сын: Дворецкий Пётр

Мать ребёнка: Дворецкая Домна

Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
07.11.1907

Сын: Дворецкий Иван

Мать ребёнка: Дворецкая Домна

Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
22.04.1913

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Дворецкая Домна

Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
20.01.1916

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Дворецкая Домна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Дворецкая Домна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дворецкая Домна

Смерть
28.03.1922
Новые Кайдаки, Днепропетровск
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