Добровольский Николай Яковлевич 06.12.1826 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Добровольский Николай Яковлевич

Место рождения

Винаровка, Київська область

Дата рождения

06.12.1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1826 ст.

Отец: Добровольский Яков Васильевич

Мать: Добровольская (Орловская) Евдокия Антоновна

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1571 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1826 год. л.379об
Крещение
07.12.1826 ст.
Винаровка, Київська область
Церковь св. Иоанна Богослова | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1571 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1826 ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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