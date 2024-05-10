Добровольская (Орловская) Евдокия Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Дата рождения вычислена из возраста в исповедной ведомости за 1824 г.
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.05.1825 ст.
Церковь св. Иоанна Богослова | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1551 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1825 ... Показать все
Рождение ребёнка
06.12.1826 ст.
Сын: Добровольский Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Добровольский Яков Васильевич
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1571 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1826 год. л.379об
Рождение ребёнка
07.07.1830 ст.
Сын: Добровольский Прокопий Яковлевич
Отец ребёнка: Добровольский Яков Васильевич
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1645 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1830 год. л.332об
Смерть
Неизвестно