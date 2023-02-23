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Кондрашова Ирина Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Кондрашов - Ефимов Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Кондрашов Иван Ефимович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.07.1873

Дочь: Михайлова Марина Кондрашова

Отец ребёнка: Кондрашов Иван Ефимович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.04.1878

Дочь: Яковлева Александра Кондрашова

Отец ребёнка: Кондрашов Иван Ефимович

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
26.08.1880

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Кондрашов Иван Ефимович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.02.1883

Сын: Кондрашов Федор Иванович

Отец ребёнка: Кондрашов Иван Ефимович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.10.1885

Сын: Ефимов Степан Иванович

Отец ребёнка: Кондрашов Иван Ефимович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.05.1888

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Кондрашов Иван Ефимович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.03.1892

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кондрашов Иван Ефимович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов Иван Ефимович

Смерть
Неизвестно
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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