Кондрашова Ирина Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Кондрашов - Ефимов Гавриил Иванович
Отец ребёнка: Кондрашов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
14.07.1873
Дочь: Михайлова Марина Кондрашова
Отец ребёнка: Кондрашов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
11.04.1878
Дочь: Яковлева Александра Кондрашова
Отец ребёнка: Кондрашов Иван Ефимович
Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
26.08.1880
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Кондрашов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
18.02.1883
Отец ребёнка: Кондрашов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
12.10.1885
Отец ребёнка: Кондрашов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
18.05.1888
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Кондрашов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
29.03.1892
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кондрашов Иван Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно