Михайлова Марина Кондрашова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлова Марина Кондрашова

Михайлова Марина Кондрашова

avatar

Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

14.07.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1873

Отец: Кондрашов Иван Ефимович

Мать: Кондрашова Ирина Игнатьевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
1892

Муж: Естаков - Михайлов Гавриил Григорьевич

Село Белый Ключ Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
21.08.1893

Дочь: Наталья Гавриловна

Отец ребёнка: Естаков - Михайлов Гавриил Григорьевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.11.1894

Дочь: Михеева Александра Михайлова

Отец ребёнка: Естаков - Михайлов Гавриил Григорьевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Михайлов Иван

Отец ребёнка: Естаков - Михайлов Гавриил Григорьевич

Рождение ребёнка
26.06.1899

Дочь: Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Естаков - Михайлов Гавриил Григорьевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Михайлов Гавриил

Отец ребёнка: Естаков - Михайлов Гавриил Григорьевич

Рождение ребёнка
27.03.1901

Дочь: Евдокия Гавриловна

Отец ребёнка: Естаков - Михайлов Гавриил Григорьевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.04.1903

Сын: Михайлов Вов Максим Гаврилович

Отец ребёнка: Естаков - Михайлов Гавриил Григорьевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.04.1906

Сын: Михайлов Вов Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Естаков - Михайлов Гавриил Григорьевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.03.1908

Сын: Михайлов Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Естаков - Михайлов Гавриил Григорьевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close