Михайлова Марина Кондрашова
Место рождения
Дата рождения14.07.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1873
Бракосочетание
1892
Село Белый Ключ Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
21.08.1893
Дочь: Наталья Гавриловна
Отец ребёнка: Естаков - Михайлов Гавриил Григорьевич
Рождение ребёнка
12.11.1894
Дочь: Михеева Александра Михайлова
Отец ребёнка: Естаков - Михайлов Гавриил Григорьевич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Михайлов Иван
Отец ребёнка: Естаков - Михайлов Гавриил Григорьевич
Рождение ребёнка
26.06.1899
Дочь: Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Естаков - Михайлов Гавриил Григорьевич
Рождение ребёнка
1900
Сын: Михайлов Гавриил
Отец ребёнка: Естаков - Михайлов Гавриил Григорьевич
Рождение ребёнка
27.03.1901
Дочь: Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Естаков - Михайлов Гавриил Григорьевич
Рождение ребёнка
02.04.1903
Сын: Михайлов Вов Максим Гаврилович
Отец ребёнка: Естаков - Михайлов Гавриил Григорьевич
Рождение ребёнка
11.04.1906
Сын: Михайлов Вов Иван Гаврилович
Отец ребёнка: Естаков - Михайлов Гавриил Григорьевич
Рождение ребёнка
29.03.1908
Отец ребёнка: Естаков - Михайлов Гавриил Григорьевич
Смерть
Неизвестно