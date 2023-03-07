Ефимов Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения12.10.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1885
Бракосочетание
08.01.1912
Рождение ребёнка
01.07.1913
Дочь: Марфа Степановна
Мать ребёнка: Ефимова Пелагея Викторова
Рождение ребёнка
15.08.1914
Дочь: ?
Мать ребёнка: Ефимова Пелагея Викторова
Рождение ребёнка
12.06.1920
Мать ребёнка: Ефимова Пелагея Викторова
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно