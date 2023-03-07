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Ефимов Степан Иванович

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

12.10.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1885

Отец: Кондрашов Иван Ефимович

Мать: Кондрашова Ирина Игнатьевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.01.1912

Жена: Ефимова Пелагея Викторова

Рождение ребёнка
01.07.1913

Дочь: Марфа Степановна

Мать ребёнка: Ефимова Пелагея Викторова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.08.1914

Дочь: ?

Мать ребёнка: Ефимова Пелагея Викторова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.06.1920

Сын: Ефимов Павел Степанович

Мать ребёнка: Ефимова Пелагея Викторова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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