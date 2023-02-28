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Кондрашов - Ефимов Гавриил Иванович

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Кондрашов Иван Ефимович

Мать: Кондрашова Ирина Игнатьевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
17.10.1893

Жена: Кондрашова Гликерия Вилкова

Рождение ребёнка
26.03.1895

Сын: Ефимов Степан Гаврилович

Мать ребёнка: Кондрашова Гликерия Вилкова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.07.1896

Сын: Кондрашов Илья Гаврилович

Мать ребёнка: Кондрашова Гликерия Вилкова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.03.1898

Сын: Кондрашов Георгий Гаврилович

Мать ребёнка: Кондрашова Гликерия Вилкова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.08.1900

Сын: Кондрашов - Ефимов Тихон Гаврилович

Мать ребёнка: Кондрашова Гликерия Вилкова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.03.1903

Дочь: Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Кондрашова Гликерия Вилкова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.05.1913

Дочь: Елена Гавриловна

Мать ребёнка: Кондрашова Гликерия Вилкова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.06.1916

Дочь: Акилина Гавриловна

Мать ребёнка: Кондрашова Гликерия Вилкова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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