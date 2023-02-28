Кондрашов - Ефимов Гавриил Иванович
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
17.10.1893
Рождение ребёнка
26.03.1895
Мать ребёнка: Кондрашова Гликерия Вилкова
Рождение ребёнка
19.07.1896
Сын: Кондрашов Илья Гаврилович
Мать ребёнка: Кондрашова Гликерия Вилкова
Рождение ребёнка
26.03.1898
Сын: Кондрашов Георгий Гаврилович
Мать ребёнка: Кондрашова Гликерия Вилкова
Рождение ребёнка
12.08.1900
Сын: Кондрашов - Ефимов Тихон Гаврилович
Мать ребёнка: Кондрашова Гликерия Вилкова
Рождение ребёнка
29.03.1903
Дочь: Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Кондрашова Гликерия Вилкова
Рождение ребёнка
16.05.1913
Дочь: Елена Гавриловна
Мать ребёнка: Кондрашова Гликерия Вилкова
Рождение ребёнка
07.06.1916
Дочь: Акилина Гавриловна
Мать ребёнка: Кондрашова Гликерия Вилкова
Смерть
Неизвестно