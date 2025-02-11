Кондрашова Гликерия Петровна Вилкова 1876 — найти родственников по фамилии на Familio

Кондрашова Гликерия Петровна Вилкова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1876, Никулино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дети
Ефимов Степан Гаврилович26.03.1895 г.р.
(Ефимова) Мария Гавриловна29.03.1903 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Никулино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
17.10.1893

Муж: не указан

Рождение ребёнка
26.03.1895

Сын: Ефимов Степан Гаврилович

Отец ребёнка: не указан

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
29.03.1903

Дочь: (Ефимова) Мария Гавриловна

Отец ребёнка: не указан

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
16.05.1913

Дочь: (Ефимова) Елена Гавриловна

Отец ребёнка: не указан

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
07.06.1916

Дочь: (Ефимова) Акилина Гавриловна

Отец ребёнка: не указан

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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