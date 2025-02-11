Кондрашова Гликерия Петровна Вилкова
женский, родилась 1876, Никулино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Дети
Ефимов Степан Гаврилович26.03.1895 г.р.
(Ефимова) Мария Гавриловна29.03.1903 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Никулино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
17.10.1893
Муж: не указан
Рождение ребёнка
26.03.1895
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.03.1903
Дочь: (Ефимова) Мария Гавриловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.05.1913
Дочь: (Ефимова) Елена Гавриловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.06.1916
Дочь: (Ефимова) Акилина Гавриловна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно