Гришанов Матвей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришанов Матвей Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гришанов Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Калекина Пелагея Матвеевна

Мать ребёнка: Гришанова Прасковья Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпова Елена Матвеевна

Мать ребёнка: Гришанова Прасковья Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гришанова Прасковья Егоровна

Смерть
Неизвестно
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