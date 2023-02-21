Гришанов Матвей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гришанов Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Калекина Пелагея Матвеевна
Мать ребёнка: Гришанова Прасковья Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпова Елена Матвеевна
Мать ребёнка: Гришанова Прасковья Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно