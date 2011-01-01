Калекина (Гришанова) Пелагея Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калекина (Гришанова) Пелагея Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гришанов Матвей Павлович

Мать: Гришанова Прасковья Егоровна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Селиверстова Евдокия Анисимовна

Отец ребёнка: Калекин Анисим Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Затынайченко Екатерина Анисимовна

Отец ребёнка: Калекин Анисим Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калекин Анисим Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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