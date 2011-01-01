Калекина (Гришанова) Пелагея Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Селиверстова Евдокия Анисимовна
Отец ребёнка: Калекин Анисим Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Затынайченко Екатерина Анисимовна
Отец ребёнка: Калекин Анисим Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно