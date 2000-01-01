Карпова (Гришанова) Елена Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карпов Алексей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карпов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Легкова Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Карпов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Карпов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпова Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Карпов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Карпов Алексей Николаевич
Смерть
Неизвестно