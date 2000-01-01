Карпова (Гришанова) Елена Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова (Гришанова) Елена Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гришанов Матвей Павлович

Мать: Гришанова Прасковья Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Карпов Алексей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Карпов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Легкова Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Карпов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Карпов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Карпов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Карпов Алексей Николаевич

Смерть
Неизвестно
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