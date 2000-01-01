Гришанова Прасковья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпова Елена Матвеевна
Отец ребёнка: Гришанов Матвей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калекина Пелагея Матвеевна
Отец ребёнка: Гришанов Матвей Павлович
Смерть
Неизвестно