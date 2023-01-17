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Куранов Никита Николаевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

01.01.1838 ст.

Дата смерти

12.04.1894 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1838 ст.

Отец: Куранов Николай Алексеевич

Мать: Куранова Анна Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: отставной казак Восприемники: купеческий сын Василий Ипполитович Никешин и отставного казака Бородина дочь Анна Корнеевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 397 номер 2... Показать все
Бракосочетание
25.01.1859 ст.

Жена: Куранова Наталья Дмитриевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: служащий казак Никита Николаевич Куранов - 20 лет Невеста: Наталья Дмитриевна - 20 лет дочь девица мещанина Дмитрия Григорьевича Копылова Поручители: купеческий брат Григорий Константинович Ник... Показать все
Рождение ребёнка
05.11.1860 ст.

Дочь: Куранова Екатерина Никитична

Мать ребёнка: Куранова Наталья Дмитриевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: мещане Гавриил Дмитриевич Копылов и Якова Копылова жена Ульяна Федоровна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 327 номер 91
Бракосочетание
Около 1872

Жена: Куранова Вера Николаевна

Жених и невеста вторым браком
Рождение ребёнка
Вычислено 1873

Сын: Куранов Яков Никитич

Мать ребёнка: Куранова Вера Николаевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 19 лет служащий казак
Рождение ребёнка
Вычислено 1878

Сын: Куранов Василий Никитич

Мать ребёнка: Куранова Вера Николаевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 14 лет
Место жительства
1892
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Семейный список: Куранов Никита Николаевич - 54 лет отставной казак Жена во втором браке: Вера Николаевна - 48 лет Дети во втором браке: Яков - 19 лет служащий казак Василий - 14 лет Лошадей, рогатого... Показать все
Смерть
12.04.1894 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер от порока сердца в возрасте 56 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-16 файл 13 номер 32
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