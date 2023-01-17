Куранова (Копылова) Наталья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова (Копылова) Наталья Дмитриевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1838

Дата смерти

Между 1862 и 1872

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
25.01.1859 ст.

Муж: Куранов Никита Николаевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: служащий казак Никита Николаевич Куранов - 20 лет Невеста: Наталья Дмитриевна - 20 лет дочь девица мещанина Дмитрия Григорьевича Копылова Поручители: купеческий брат Григорий Константинович Ник... Показать все
Рождение ребёнка
05.11.1860 ст.

Дочь: Куранова Екатерина Никитична

Отец ребёнка: Куранов Никита Николаевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: мещане Гавриил Дмитриевич Копылов и Якова Копылова жена Ульяна Федоровна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 327 номер 91
Смерть
Между 1862 и 1872
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