Куранова (Копылова) Наталья Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1838
Дата смертиМежду 1862 и 1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1859 ст.
Жених: служащий казак Никита Николаевич Куранов - 20 лет Невеста: Наталья Дмитриевна - 20 лет дочь девица мещанина Дмитрия Григорьевича Копылова Поручители: купеческий брат Григорий Константинович Ник... Показать все
Рождение ребёнка
05.11.1860 ст.
Дочь: Куранова Екатерина Никитична
Отец ребёнка: Куранов Никита Николаевич
Отец: служащий казак Восприемники: мещане Гавриил Дмитриевич Копылов и Якова Копылова жена Ульяна Федоровна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 327 номер 91
Смерть
Между 1862 и 1872