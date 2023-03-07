Куранова Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова Вера Николаевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1844

Дата смерти

06.01.1899 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Вычислено 1873 г.р.
Вычислено 1878 г.р.

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 48 лет
Бракосочетание
Около 1872

Муж: Куранов Никита Николаевич

Жених и невеста вторым браком
Рождение ребёнка
Вычислено 1873

Сын: Куранов Яков Никитич

Отец ребёнка: Куранов Никита Николаевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 19 лет служащий казак
Рождение ребёнка
Вычислено 1878

Сын: Куранов Василий Никитич

Отец ребёнка: Куранов Никита Николаевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 14 лет В семейном списке 1895 года 18 лет
Место жительства
1895
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Семейный список: Куранова Вера Николаевна вдова - 51 лет сын - Василий Никитич -18 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-4-d-2 файл 28
Смерть
06.01.1899 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла казачка Вера Никифоровна(!) Куранова от крупозного воспаления легких в возрасте 53 года https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-31 файл 3 номер 1
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