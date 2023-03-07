Куранова Вера Николаевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1844
Дата смерти06.01.1899 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
В семейном списке 1892 года 48 лет
Бракосочетание
Около 1872
Жених и невеста вторым браком
Рождение ребёнка
Вычислено 1873
Сын: Куранов Яков Никитич
Отец ребёнка: Куранов Никита Николаевич
В семейном списке 1892 года 19 лет служащий казак
Рождение ребёнка
Вычислено 1878
Отец ребёнка: Куранов Никита Николаевич
В семейном списке 1892 года 14 лет В семейном списке 1895 года 18 лет
Место жительства
1895
Семейный список: Куранова Вера Николаевна вдова - 51 лет сын - Василий Никитич -18 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-4-d-2 файл 28
Смерть
06.01.1899 ст.
Умерла казачка Вера Никифоровна(!) Куранова от крупозного воспаления легких в возрасте 53 года https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-31 файл 3 номер 1