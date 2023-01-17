Куранова (Никешина) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смерти28.06.1858 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1821 ст.
Жених: Казак Николай Алексеевич Куранов Невеста: Никешина Анна Васильевна - дочь красноярского крестьянина Василия Афанасьевича Никешина Поручители: Брат родной жениха Григорий Куранов (вместо отца) ... Показать все
Рождение ребёнка
03.11.1822 ст.
Дочь: Маклецова Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Куранов Николай Алексеевич
Отец: служаший казак Восприемник: мещанина Василия Афанасьевича Никешина дочь Екатерина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 620 номер 130
Рождение ребёнка
16.11.1824 ст.
Сын: Куранов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Куранов Николай Алексеевич
Отец: служивый казак Восприемник: казак Стефан Алексеевич Мягков https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 678 номер 133
Рождение ребёнка
07.03.1826 ст.
Сын: Куранов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Куранов Николай Алексеевич
Отец: казак Николай Алексеевич Куранов Восприемник: донского войска 2 полка казак Андрей Харашилов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 5 номер 22
Рождение ребёнка
10.08.1830 ст.
Дочь: Куранова Наталия Николаевна
Отец ребёнка: Куранов Николай Алексеевич
Отец: служащий казак Восприемник: мещанина Василия Никешина дочь девица Екатерина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 111 номер 124
Рождение ребёнка
11.11.1832 ст.
Дочь: Куранова Матрона Николаевна
Отец ребёнка: Куранов Николай Алексеевич
Отец: служащий казак Николай Алексеевич Куранов Восприемники: мещанин Иван Васильевич Никешин и крестьянина Матвея Еремеева жена Екатерина Васильева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1838 ст.
Сын: Куранов Никита Николаевич
Отец ребёнка: Куранов Николай Алексеевич
Отец: отставной казак Восприемники: купеческий сын Василий Ипполитович Никешин и отставного казака Бородина дочь Анна Корнеевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 397 номер 2... Показать все
Смерть
28.06.1858 ст.
Умерла от старости в возрасте 61 год от старости https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 180 номер 49