Усачёв Фёдор Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1753 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1753 ст.
Рождение ребёнка
12.11.1778 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1784 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1795 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1796 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1807 ст.
Дочь: Усачёва Неонила Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно