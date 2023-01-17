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Усачёв Фёдор Иванович

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Место рождения

Игнатьевская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1753 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1753 ст.

Отец: Усачёв Иван Андреевич

Мать: Валанихина Агафья Терентьевна

Игнатьевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.11.1778 ст.

Сын: Усачёв Иван Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Игнатьевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1784 ст.

Сын: Усачёв Пётр Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Игнатьевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1795 ст.

Сын: Усачёв Василий Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Игнатьевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.08.1796 ст.

Сын: Усачёв Самуил Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Игнатьевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1807 ст.

Дочь: Усачёва Неонила Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Игнатьевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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