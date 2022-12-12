Валанихина Агафья Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВаланихина Агафья Терентьевна

Валанихина Агафья Терентьевна

avatar

Место рождения

Федора Суковицина, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1728 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1700 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1753 г.р.
Вычислено 1758 г.р.
Вычислено 1761 г.р.
Вычислено 1763 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1728 ст.

Отец: Валанихин Терентий Семёнович

Мать: не указана

Федора Суковицина, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1753 ст.

Сын: Усачёв Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Усачёв Иван Андреевич

Игнатьевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.

Дочь: Усачёва Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Усачёв Иван Андреевич

Игнатьевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1761 ст.

Дочь: Усачёва Февронья Ивановна

Отец ребёнка: Усачёв Иван Андреевич

Игнатьевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1763 ст.

Дочь: Усачёва Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Усачёв Иван Андреевич

Игнатьевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close