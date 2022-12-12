Валанихина Агафья Терентьевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1728 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Вычислено 1728 ст.
Отец: Валанихин Терентий Семёнович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1753 ст.
Отец ребёнка: Усачёв Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.
Дочь: Усачёва Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Усачёв Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1761 ст.
Дочь: Усачёва Февронья Ивановна
Отец ребёнка: Усачёв Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1763 ст.
Дочь: Усачёва Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Усачёв Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно