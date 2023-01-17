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Усачёв Иван Андреевич

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Место рождения

Игнатьевская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1727 или 1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1702 или 1704 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1753 г.р.
Вычислено 1758 г.р.
Вычислено 1761 г.р.
Вычислено 1763 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727 или 1730

Отец: Усачёв Андрей Дементьевич

Мать: не указана

Игнатьевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1753 ст.

Сын: Усачёв Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Валанихина Агафья Терентьевна

Игнатьевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.

Дочь: Усачёва Акулина Ивановна

Мать ребёнка: Валанихина Агафья Терентьевна

Игнатьевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1761 ст.

Дочь: Усачёва Февронья Ивановна

Мать ребёнка: Валанихина Агафья Терентьевна

Игнатьевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1763 ст.

Дочь: Усачёва Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Валанихина Агафья Терентьевна

Игнатьевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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