Усачёв Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения1727 или 1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727 или 1730
Отец: Усачёв Андрей Дементьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1753 ст.
Мать ребёнка: Валанихина Агафья Терентьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.
Дочь: Усачёва Акулина Ивановна
Мать ребёнка: Валанихина Агафья Терентьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1761 ст.
Дочь: Усачёва Февронья Ивановна
Мать ребёнка: Валанихина Агафья Терентьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1763 ст.
Дочь: Усачёва Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Валанихина Агафья Терентьевна
Смерть
Неизвестно