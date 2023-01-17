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Усачёв Пётр Фёдорович

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Место рождения

Игнатьевская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1784 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1784 ст.

Отец: Усачёв Фёдор Иванович

Мать: не указана

Игнатьевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Усачёва Федосья Петровна

Мать ребёнка: - Евдокия -

Игнатьевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1820 ст.

Дочь: - Федора Яковлевна

Мать ребёнка: - Евдокия -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усачёва Фёкла Петровна

Мать ребёнка: - Евдокия -

Игнатьевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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