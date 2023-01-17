Усачёв Пётр Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1784 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1784 ст.
Отец: Усачёв Фёдор Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: Усачёва Федосья Петровна
Мать ребёнка: - Евдокия -
Рождение ребёнка
1820 ст.
Дочь: - Федора Яковлевна
Мать ребёнка: - Евдокия -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Усачёва Фёкла Петровна
Мать ребёнка: - Евдокия -
Смерть
Неизвестно