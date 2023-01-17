- Евдокия - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди- Евдокия -

- Евдокия -

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Усачёва Федосья Петровна

Отец ребёнка: Усачёв Пётр Фёдорович

Игнатьевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1820 ст.

Дочь: - Федора Яковлевна

Отец ребёнка: Усачёв Пётр Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усачёва Фёкла Петровна

Отец ребёнка: Усачёв Пётр Фёдорович

Игнатьевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close