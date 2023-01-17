- Евдокия -
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: Усачёва Федосья Петровна
Отец ребёнка: Усачёв Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
1820 ст.
Дочь: - Федора Яковлевна
Отец ребёнка: Усачёв Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Усачёва Фёкла Петровна
Отец ребёнка: Усачёв Пётр Фёдорович
Смерть
Неизвестно