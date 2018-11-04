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Михаил Иванов

Место рождения

деревня Середняя

Дата рождения

04.11.1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1820 ст.

Отец: Иван Иванов

Мать: Елена Мануйлова

Родился в д. Середняя Восприемник д. Ванютина крест. Фома Осипов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Михайлова

Мать ребёнка: Настасья Михеева

Родилась д. Середняя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Михеева

Рождение ребёнка
1846 ст.

Сын: Гавриил Михайлов

Мать ребёнка: Настасья Михеева

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Харитина Михайлова

Мать ребёнка: Настасья Михеева

Рождение ребёнка
10.04.1857 ст.

Дочь: Александра Михайлова

Мать ребёнка: Настасья Михеева

Родилась в д. Середняя. Восприемник д. Шикшев Остров крест.жена Анна Яковлева
Рождение ребёнка
1859 ст.

Сын: Максим Михайлов

Мать ребёнка: Настасья Михеева

Рождение ребёнка
17.01.1860 ст.

Сын: Евфимий (Ефим) Михайлов

Мать ребёнка: Настасья Михеева

Родился в д. Середняя . Восприемник д. Замошье крест. Григорий Еремеев, д. Шикшев Остров крест. Ефрем Никифоров
Рождение ребёнка
04.05.1865 ст.

Сын: Николай Михайлов

Мать ребёнка: Настасья Михеева

Восприемник: Село Назаровское крест. Герасим Богданов, д. Замошье крест.жена Мавра Титова
Рождение ребёнка
21.05.1867 ст.

Сын: Никита Михайлов

Мать ребёнка: Настасья Михеева

Родился в д Середняя . Восприемник с. Георгиевское крестьянин Емельян Павлов, д. Замошье крест.жена Мавра Титова
Смерть
Неизвестно

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