Настасья Михеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Михеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Родилась д. Середняя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Иванов

Рождение ребёнка
1846 ст.

Сын: Гавриил Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Харитина Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Рождение ребёнка
10.04.1857 ст.

Дочь: Александра Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Родилась в д. Середняя. Восприемник д. Шикшев Остров крест.жена Анна Яковлева
Рождение ребёнка
1859 ст.

Сын: Максим Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Рождение ребёнка
17.01.1860 ст.

Сын: Евфимий (Ефим) Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Родился в д. Середняя . Восприемник д. Замошье крест. Григорий Еремеев, д. Шикшев Остров крест. Ефрем Никифоров
Рождение ребёнка
04.05.1865 ст.

Сын: Николай Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Восприемник: Село Назаровское крест. Герасим Богданов, д. Замошье крест.жена Мавра Титова
Рождение ребёнка
21.05.1867 ст.

Сын: Никита Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Родился в д Середняя . Восприемник с. Георгиевское крестьянин Емельян Павлов, д. Замошье крест.жена Мавра Титова
Смерть
Неизвестно

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