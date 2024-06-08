Настасья Михеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Родилась д. Середняя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1846 ст.
Сын: Гавриил Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Харитина Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
10.04.1857 ст.
Дочь: Александра Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Родилась в д. Середняя. Восприемник д. Шикшев Остров крест.жена Анна Яковлева
Рождение ребёнка
1859 ст.
Сын: Максим Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
17.01.1860 ст.
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Родился в д. Середняя . Восприемник д. Замошье крест. Григорий Еремеев, д. Шикшев Остров крест. Ефрем Никифоров
Рождение ребёнка
04.05.1865 ст.
Сын: Николай Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Восприемник: Село Назаровское крест. Герасим Богданов, д. Замошье крест.жена Мавра Титова
Рождение ребёнка
21.05.1867 ст.
Сын: Никита Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Родился в д Середняя . Восприемник с. Георгиевское крестьянин Емельян Павлов, д. Замошье крест.жена Мавра Титова
Смерть
Неизвестно