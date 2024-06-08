Максим Михайлов
Место рождениядеревня Середняя
Дата рождения1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.
Отец: Михаил Иванов
Мать: Настасья Михеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Максимов
Мать ребёнка: Пелагея Стефанова/Егорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Максимова
Мать ребёнка: Пелагея Стефанова/Егорова
Бракосочетание
22.01.1882 ст.
Жениху 22, невесте 22. Поручитель Арефа Яковлев.
Рождение ребёнка
18.07.1897 ст.
Дочь: Татьяна Максимова
Мать ребёнка: Пелагея Стефанова/Егорова
Восприемник д. Замошье Татьяна Иванова
Смерть
Неизвестно