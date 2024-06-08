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Максим Михайлов

Место рождения

деревня Середняя

Дата рождения

1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.

Отец: Михаил Иванов

Мать: Настасья Михеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Максимов

Мать ребёнка: Пелагея Стефанова/Егорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Максимова

Мать ребёнка: Пелагея Стефанова/Егорова

Николаево, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
22.01.1882 ст.

Жена: Пелагея Стефанова/Егорова

Жениху 22, невесте 22. Поручитель Арефа Яковлев.
Рождение ребёнка
18.07.1897 ст.

Дочь: Татьяна Максимова

Мать ребёнка: Пелагея Стефанова/Егорова

Николаево, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Замошье Татьяна Иванова
Смерть
Неизвестно

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