Кашеников (Кашенкин)(Кашеньков) Василий Гордеев
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.10.1802
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.02.1805
Сын: Кашеников (кашенкин) Анисим Васильев
Мать ребёнка: Кашеникова Анисия (Иванова)
Рождение ребёнка
1807
Сын: Савелий Васильев
Мать ребёнка: Кашеникова Анисия (Иванова)
Рождение ребёнка
1824
Сын: Кашеников (кашенкин) Андрей Васильев
Мать ребёнка: Кашеникова Надежда Леонова
Рождение ребёнка
1826
Сын: Кашеников (кашенкин) Иван Васильев
Мать ребёнка: Кашеникова Надежда Леонова
Рождение ребёнка
24.08.1830
Сын: Кашеников (кашенкин) Пётр Васильев
Мать ребёнка: Кашеникова Надежда Леонова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1853