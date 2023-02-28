Кашеников (Кашенкин)(Кашеньков) Василий Гордеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКашеников (Кашенкин)(Кашеньков) Василий Гордеев

Кашеников (Кашенкин)(Кашеньков) Василий Гордеев

avatar

Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Гордей

Мать: ?

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.10.1802

Жена: Кашеникова Анисия (Иванова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.02.1805

Сын: Кашеников (кашенкин) Анисим Васильев

Мать ребёнка: Кашеникова Анисия (Иванова)

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Савелий Васильев

Мать ребёнка: Кашеникова Анисия (Иванова)

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Кашеников (кашенкин) Андрей Васильев

Мать ребёнка: Кашеникова Надежда Леонова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Кашеников (кашенкин) Иван Васильев

Мать ребёнка: Кашеникова Надежда Леонова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.08.1830

Сын: Кашеников (кашенкин) Пётр Васильев

Мать ребёнка: Кашеникова Надежда Леонова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кашеникова Надежда Леонова

Смерть
1853
Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close