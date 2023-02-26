Кашеникова Надежда Леонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашеникова Надежда Леонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Кашеников (кашенкин) Андрей Васильев

Отец ребёнка: Кашеников (кашенкин)(кашеньков) Василий Гордеев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Кашеников (кашенкин) Иван Васильев

Отец ребёнка: Кашеников (кашенкин)(кашеньков) Василий Гордеев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.08.1830

Сын: Кашеников (кашенкин) Пётр Васильев

Отец ребёнка: Кашеников (кашенкин)(кашеньков) Василий Гордеев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кашеников (кашенкин)(кашеньков) Василий Гордеев

Смерть
Неизвестно
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