Кашеникова Надежда Леонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Кашеников (кашенкин) Андрей Васильев
Отец ребёнка: Кашеников (кашенкин)(кашеньков) Василий Гордеев
Рождение ребёнка
1826
Сын: Кашеников (кашенкин) Иван Васильев
Отец ребёнка: Кашеников (кашенкин)(кашеньков) Василий Гордеев
Рождение ребёнка
24.08.1830
Сын: Кашеников (кашенкин) Пётр Васильев
Отец ребёнка: Кашеников (кашенкин)(кашеньков) Василий Гордеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно