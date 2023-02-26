Кашеникова Анисия (Иванова)
Место рожденияд.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.10.1802
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.02.1805
Сын: Кашеников (кашенкин) Анисим Васильев
Отец ребёнка: Кашеников (кашенкин)(кашеньков) Василий Гордеев
Рождение ребёнка
1807
Сын: Савелий Васильев
Отец ребёнка: Кашеников (кашенкин)(кашеньков) Василий Гордеев
Смерть
Неизвестно