Кашеникова Анисия (Иванова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКашеникова Анисия (Иванова)

Кашеникова Анисия (Иванова)

avatar

Место рождения

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1784

Отец: Стефан

Мать: ?

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.10.1802

Муж: Кашеников (кашенкин)(кашеньков) Василий Гордеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.02.1805

Сын: Кашеников (кашенкин) Анисим Васильев

Отец ребёнка: Кашеников (кашенкин)(кашеньков) Василий Гордеев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Савелий Васильев

Отец ребёнка: Кашеников (кашенкин)(кашеньков) Василий Гордеев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close