Васильева (Шипулева) Валентина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Шипулева) Валентина Федоровна

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Место рождения

Городищи, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

03.06.1925

Дата смерти

01.04.1999

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1925

Отец: Шипулев Фёдор Ефремович

Мать: Шипулева Елизавета Ивановна

Городищи, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
08.05.1946

Муж: Васильев Александр Михайлович

Консульство СССР в Монгольской Республике
Рождение ребёнка
09.07.1951

Сын: Васильев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Васильев Александр Михайлович

Рождение ребёнка
12.06.1958

Сын: Васильев Андрей Александрович

Отец ребёнка: Васильев Александр Михайлович

Кунцево, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд
Смерть
01.04.1999
Москва, город федерального значения Москва
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