Васильева (Шипулева) Валентина Федоровна
Место рождения
Дата рождения03.06.1925
Дата смерти01.04.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1925
Бракосочетание
08.05.1946
Консульство СССР в Монгольской Республике
Рождение ребёнка
09.07.1951
Сын: Васильев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Васильев Александр Михайлович
Рождение ребёнка
12.06.1958
Сын: Васильев Андрей Александрович
Отец ребёнка: Васильев Александр Михайлович
Кунцево, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд
Смерть
01.04.1999
Москва, город федерального значения Москва