Васильев Андрей Александрович
Место рождения
Дата рождения12.06.1958
Дата смерти28.07.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1958
Бракосочетание
26.05.1989
Рождение ребёнка
13.12.1989
Дочь: Васильева Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Васильева Галина Николаевна
Рождение ребёнка
05.02.1995
Мать ребёнка: Васильева Галина Николаевна
Смерть
28.07.2007
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край