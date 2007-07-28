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Васильев Андрей Александрович

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Место рождения

Кунцево, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд

Дата рождения

12.06.1958

Дата смерти

28.07.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1958

Отец: Васильев Александр Михайлович

Мать: Васильева Валентина Федоровна

Кунцево, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд
Бракосочетание
26.05.1989

Жена: Васильева Галина Николаевна

Рождение ребёнка
13.12.1989

Дочь: Васильева Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Васильева Галина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.02.1995

Сын: Васильев Федор Андреевич

Мать ребёнка: Васильева Галина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
28.07.2007
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
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