Павлова-Ларюхина (Афанасьева) Феодосия Евмениевна
Место рождения
Дата рождения1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Павлов-Ларюхин (Феодоров) Василий Даниилович
Отец ребёнка: Павлов-Ларюхин (Иларионов) Даниил Феодорович
Дочь: Павлова-Ларюхина (Феодорова) Мелания Данииловна
Отец ребёнка: Павлов-Ларюхин (Иларионов) Даниил Феодорович
Сын: Павлов-Ларюхин (Феодоров) Георгий Даниилович
Отец ребёнка: Павлов-Ларюхин (Иларионов) Даниил Феодорович
Сын: Павлов-Ларюхин (Феодоров) Иоанн (Иван) Даниилович
Отец ребёнка: Павлов-Ларюхин (Иларионов) Даниил Феодорович
Дочь: Павлова-Ларюхина (Феодорова) Мария Данииловна
Отец ребёнка: Павлов-Ларюхин (Иларионов) Даниил Феодорович
Сын: Ларюхин-Павлов (Феодоров) Георгий Даниилович
Отец ребёнка: Павлов-Ларюхин (Иларионов) Даниил Феодорович
Дочь: Ларюхина (Феодорова) Наталья Данииловна
Отец ребёнка: Павлов-Ларюхин (Иларионов) Даниил Феодорович
Сын: Ларюхин-Павлов (Феодоров) Даниил Даниилович
Отец ребёнка: Павлов-Ларюхин (Иларионов) Даниил Феодорович
Сын: Ларюхин (Феодоров) Константин Даниилович
Отец ребёнка: Павлов-Ларюхин (Иларионов) Даниил Феодорович
Дочь: Павлова-Ларюхина (Феодорова) Фёкла Данииловна
Отец ребёнка: Павлов-Ларюхин (Иларионов) Даниил Феодорович
Сын: Ларюхин (Феодоров) Алексей Даниилович
Отец ребёнка: Павлов-Ларюхин (Иларионов) Даниил Феодорович