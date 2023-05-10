Павлова-Ларюхина (Афанасьева) Феодосия Евмениевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова-Ларюхина (Афанасьева) Феодосия Евмениевна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
21.01.1879 ст.

Муж: Павлов-Ларюхин (Иларионов) Даниил Феодорович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.02.1880 ст.

Сын: Павлов-Ларюхин (Феодоров) Василий Даниилович

Отец ребёнка: Павлов-Ларюхин (Иларионов) Даниил Феодорович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.08.1881 ст.

Сын: Павлов-Ларюхин (Феодоров) Петр Данилович

Отец ребёнка: Павлов-Ларюхин (Иларионов) Даниил Феодорович

Рождение ребёнка
24.10.1883 ст.

Дочь: Павлова-Ларюхина (Феодорова) Мелания Данииловна

Отец ребёнка: Павлов-Ларюхин (Иларионов) Даниил Феодорович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.04.1886 ст.

Сын: Павлов-Ларюхин (Феодоров) Георгий Даниилович

Отец ребёнка: Павлов-Ларюхин (Иларионов) Даниил Феодорович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.01.1888 ст.

Сын: Павлов-Ларюхин (Феодоров) Иоанн (Иван) Даниилович

Отец ребёнка: Павлов-Ларюхин (Иларионов) Даниил Феодорович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.03.1890 ст.

Дочь: Павлова-Ларюхина (Феодорова) Мария Данииловна

Отец ребёнка: Павлов-Ларюхин (Иларионов) Даниил Феодорович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.04.1892 ст.

Сын: Ларюхин-Павлов (Феодоров) Георгий Даниилович

Отец ребёнка: Павлов-Ларюхин (Иларионов) Даниил Феодорович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.08.1895 ст.

Дочь: Ларюхина (Феодорова) Наталья Данииловна

Отец ребёнка: Павлов-Ларюхин (Иларионов) Даниил Феодорович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.12.1897 ст.

Сын: Ларюхин-Павлов (Феодоров) Даниил Даниилович

Отец ребёнка: Павлов-Ларюхин (Иларионов) Даниил Феодорович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.12.1898 ст.

Сын: Ларюхин (Феодоров) Константин Даниилович

Отец ребёнка: Павлов-Ларюхин (Иларионов) Даниил Феодорович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.09.1901 ст.

Дочь: Павлова-Ларюхина (Феодорова) Фёкла Данииловна

Отец ребёнка: Павлов-Ларюхин (Иларионов) Даниил Феодорович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.03.1907 ст.

Сын: Ларюхин (Феодоров) Алексей Даниилович

Отец ребёнка: Павлов-Ларюхин (Иларионов) Даниил Феодорович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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