Павлова-Ларюхина (Феодорова) Мария Данииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова-Ларюхина (Феодорова) Мария Данииловна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.03.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1890 ст.

Отец: Павлов-Ларюхин Даниил Феодорович

Мать: Павлова-Ларюхина Феодосия Евмениевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
14.01.1907 ст.

Муж: Савиночев Михаил Петрович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.03.1908 ст.

Дочь: Савиночева Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Савиночев Михаил Петрович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.06.1909 ст.

Сын: Савиночев Иоанн (Иван) Михайлович

Отец ребёнка: Савиночев Михаил Петрович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.08.1910 ст.

Дочь: Савиночева Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Савиночев Михаил Петрович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.09.1913 ст.

Сын: Савиночев Иоанн(Иван) Михайлович

Отец ребёнка: Савиночев Михаил Петрович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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