Павлова-Ларюхина (Феодорова) Мария Данииловна
Место рождения
Дата рождения28.03.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1890 ст.
Бракосочетание
14.01.1907 ст.
Рождение ребёнка
08.03.1908 ст.
Дочь: Савиночева Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Савиночев Михаил Петрович
Рождение ребёнка
23.06.1909 ст.
Сын: Савиночев Иоанн (Иван) Михайлович
Отец ребёнка: Савиночев Михаил Петрович
Рождение ребёнка
10.08.1910 ст.
Дочь: Савиночева Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Савиночев Михаил Петрович
Рождение ребёнка
04.09.1913 ст.
Сын: Савиночев Иоанн(Иван) Михайлович
Отец ребёнка: Савиночев Михаил Петрович
Смерть
Неизвестно