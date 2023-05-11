Павлова-Ларюхина (Феодорова) Мелания Данииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова-Ларюхина (Феодорова) Мелания Данииловна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.10.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1860 г.р.

Мать

1863 г.р.

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1883 ст.

Отец: Павлов-Ларюхин (Иларионов) Даниил Феодорович

Мать: Павлова-Ларюхина (Афанасьева) Феодосия Евмениевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
01.10.1901 ст.

Муж: Захаров-Космин (Емельянов) Андрей Ильич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.08.1902 ст.

Дочь: Захарова-Космина (Ильина) Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Захаров-Космин (Емельянов) Андрей Ильич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.11.1903 ст.

Дочь: Захарова-Космина (Ильина) Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Захаров-Космин (Емельянов) Андрей Ильич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.09.1906 ст.

Дочь: Захарова-Космина (Ильина) Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Захаров-Космин (Емельянов) Андрей Ильич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.11.1910 ст.

Сын: Захаров-Космин (Ильин) Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Захаров-Космин (Емельянов) Андрей Ильич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.08.1913 ст.

Дочь: Захарова-Космина-Емельянова (Ильина) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Захаров-Космин (Емельянов) Андрей Ильич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.10.1915 ст.

Дочь: Захарова-Космина (Ильина) Александра Андреевна

Отец ребёнка: Захаров-Космин (Емельянов) Андрей Ильич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.04.1917 ст.

Сын: Захаров-Космин (Ильин) Николай Андреевич

Отец ребёнка: Захаров-Космин (Емельянов) Андрей Ильич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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