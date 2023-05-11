Павлова-Ларюхина (Феодорова) Мелания Данииловна
Место рождения
Дата рождения24.10.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1883 ст.
Отец: Павлов-Ларюхин (Иларионов) Даниил Феодорович
Бракосочетание
01.10.1901 ст.
Рождение ребёнка
21.08.1902 ст.
Дочь: Захарова-Космина (Ильина) Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Захаров-Космин (Емельянов) Андрей Ильич
Рождение ребёнка
20.11.1903 ст.
Дочь: Захарова-Космина (Ильина) Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Захаров-Космин (Емельянов) Андрей Ильич
Рождение ребёнка
16.09.1906 ст.
Дочь: Захарова-Космина (Ильина) Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Захаров-Космин (Емельянов) Андрей Ильич
Рождение ребёнка
17.11.1910 ст.
Рождение ребёнка
02.08.1913 ст.
Дочь: Захарова-Космина-Емельянова (Ильина) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Захаров-Космин (Емельянов) Андрей Ильич
Рождение ребёнка
31.10.1915 ст.
Дочь: Захарова-Космина (Ильина) Александра Андреевна
Отец ребёнка: Захаров-Космин (Емельянов) Андрей Ильич
Рождение ребёнка
23.04.1917 ст.
Смерть
Неизвестно