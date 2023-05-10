Павлов-Ларюхин (Феодоров) Петр Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Дочь: Ларюхина (Данилова) Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Ксенофонтова-Софонова (Моисеева) Мария Феодоровна
Дочь: Ларюхина (Данилова) Пераскева Петровна
Мать ребёнка: Ксенофонтова-Софонова (Моисеева) Мария Феодоровна
Сын: Павлов-Ларюхин (Даниилов) Василий Петрович
Мать ребёнка: Ксенофонтова-Софонова (Моисеева) Мария Феодоровна
Сын: Ларюхин (Даниилов) Иоанн (Иван) Петрович
Мать ребёнка: Ксенофонтова-Софонова (Моисеева) Мария Феодоровна
Дочь: Ларюхина (Даниилова) Анна Петровна
Мать ребёнка: Ксенофонтова-Софонова (Моисеева) Мария Феодоровна
Дочь: Ларюхина (Даниилова) Анна Петровна
Мать ребёнка: Ксенофонтова-Софонова (Моисеева) Мария Феодоровна
Сын: Ларюхин (Даниилов) Михаил Петрович
Мать ребёнка: Ксенофонтова-Софонова (Моисеева) Мария Феодоровна