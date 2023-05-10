Павлов-Ларюхин (Феодоров) Петр Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов-Ларюхин (Феодоров) Петр Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

1863 г.р.

Жена

1879 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1881 ст.

Отец: Павлов-Ларюхин (Иларионов) Даниил Феодорович

Мать: Павлова-Ларюхина (Афанасьева) Феодосия Евмениевна

Бракосочетание
23.01.1900 ст.

Жена: Ксенофонтова-Софонова (Моисеева) Мария Феодоровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.11.1900 ст.

Дочь: Ларюхина (Данилова) Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Ксенофонтова-Софонова (Моисеева) Мария Феодоровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.10.1903 ст.

Дочь: Ларюхина (Данилова) Пераскева Петровна

Мать ребёнка: Ксенофонтова-Софонова (Моисеева) Мария Феодоровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.07.1906 ст.

Сын: Павлов-Ларюхин (Даниилов) Василий Петрович

Мать ребёнка: Ксенофонтова-Софонова (Моисеева) Мария Феодоровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.02.1909 ст.

Сын: Ларюхин (Даниилов) Иоанн (Иван) Петрович

Мать ребёнка: Ксенофонтова-Софонова (Моисеева) Мария Феодоровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.01.1912 ст.

Дочь: Ларюхина (Даниилова) Анна Петровна

Мать ребёнка: Ксенофонтова-Софонова (Моисеева) Мария Феодоровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.01.1915 ст.

Дочь: Ларюхина (Даниилова) Анна Петровна

Мать ребёнка: Ксенофонтова-Софонова (Моисеева) Мария Феодоровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.08.1917 ст.

Сын: Ларюхин (Даниилов) Михаил Петрович

Мать ребёнка: Ксенофонтова-Софонова (Моисеева) Мария Феодоровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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