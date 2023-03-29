Ксенофонтова-Софонова (Моисеева) Мария Феодоровна
Место рождения
Дата рождения13.07.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
13.07.1879 ст.
Отец: Ефимов-Филиппов (Ксенофонтов) Феодор Моисеевич
Бракосочетание
23.01.1900 ст.
Рождение ребёнка
18.11.1900 ст.
Дочь: Ларюхина (Данилова) Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Павлов-Ларюхин (Феодоров) Петр Данилович
Рождение ребёнка
13.10.1903 ст.
Дочь: Ларюхина (Данилова) Пераскева Петровна
Отец ребёнка: Павлов-Ларюхин (Феодоров) Петр Данилович
Рождение ребёнка
29.07.1906 ст.
Сын: Павлов-Ларюхин (Даниилов) Василий Петрович
Отец ребёнка: Павлов-Ларюхин (Феодоров) Петр Данилович
Рождение ребёнка
13.02.1909 ст.
Рождение ребёнка
22.01.1912 ст.
Дочь: Ларюхина (Даниилова) Анна Петровна
Отец ребёнка: Павлов-Ларюхин (Феодоров) Петр Данилович
Рождение ребёнка
28.01.1915 ст.
Дочь: Ларюхина (Даниилова) Анна Петровна
Отец ребёнка: Павлов-Ларюхин (Феодоров) Петр Данилович
Рождение ребёнка
29.08.1917 ст.
Сын: Ларюхин (Даниилов) Михаил Петрович
Отец ребёнка: Павлов-Ларюхин (Феодоров) Петр Данилович
Смерть
Неизвестно