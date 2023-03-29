Ксенофонтова-Софонова (Моисеева) Мария Феодоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксенофонтова-Софонова (Моисеева) Мария Феодоровна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

13.07.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1851 г.р.

Мать

1854 г.р.

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1879 ст.

Отец: Ефимов-Филиппов (Ксенофонтов) Феодор Моисеевич

Мать: Ксенофонтова (Евстафьева) Агафья Симеоновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
23.01.1900 ст.

Муж: Павлов-Ларюхин (Феодоров) Петр Данилович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.11.1900 ст.

Дочь: Ларюхина (Данилова) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Павлов-Ларюхин (Феодоров) Петр Данилович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.10.1903 ст.

Дочь: Ларюхина (Данилова) Пераскева Петровна

Отец ребёнка: Павлов-Ларюхин (Феодоров) Петр Данилович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.07.1906 ст.

Сын: Павлов-Ларюхин (Даниилов) Василий Петрович

Отец ребёнка: Павлов-Ларюхин (Феодоров) Петр Данилович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.02.1909 ст.

Сын: Ларюхин (Даниилов) Иоанн (Иван) Петрович

Отец ребёнка: Павлов-Ларюхин (Феодоров) Петр Данилович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.01.1912 ст.

Дочь: Ларюхина (Даниилова) Анна Петровна

Отец ребёнка: Павлов-Ларюхин (Феодоров) Петр Данилович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.01.1915 ст.

Дочь: Ларюхина (Даниилова) Анна Петровна

Отец ребёнка: Павлов-Ларюхин (Феодоров) Петр Данилович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.08.1917 ст.

Сын: Ларюхин (Даниилов) Михаил Петрович

Отец ребёнка: Павлов-Ларюхин (Феодоров) Петр Данилович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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