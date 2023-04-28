Ефимов-Филиппов (Ксенофонтов) Феодор Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов-Филиппов (Ксенофонтов) Феодор Моисеевич

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

05.08.1851 ст.

Дата смерти

02.02.1900 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1851 ст.

Отец: Ефимов-Филиппов Моисей Ксенофонтович

Мать: Ефимова-Филиппова Агрипина Гавриловна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
23.01.1872 ст.

Жена: Ксенофонтова Агафья Симеоновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.10.1872 ст.

Сын: Ксенофонтов Григорий Феодорович

Мать ребёнка: Ксенофонтова Агафья Симеоновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1875 ст.

Дочь: Ксенофонтова Татьяна Феодоровна

Мать ребёнка: Ксенофонтова Агафья Симеоновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.07.1879 ст.

Дочь: Ксенофонтова-Софонова Мария Феодоровна

Мать ребёнка: Ксенофонтова Агафья Симеоновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
02.02.1900 ст.
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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