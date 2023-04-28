Ефимов-Филиппов (Ксенофонтов) Феодор Моисеевич
Место рождения
Дата рождения05.08.1851 ст.
Дата смерти02.02.1900 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1851 ст.
Бракосочетание
23.01.1872 ст.
Рождение ребёнка
28.10.1872 ст.
Сын: Ксенофонтов Григорий Феодорович
Мать ребёнка: Ксенофонтова Агафья Симеоновна
Рождение ребёнка
01.01.1875 ст.
Дочь: Ксенофонтова Татьяна Феодоровна
Мать ребёнка: Ксенофонтова Агафья Симеоновна
Рождение ребёнка
13.07.1879 ст.
Дочь: Ксенофонтова-Софонова Мария Феодоровна
Мать ребёнка: Ксенофонтова Агафья Симеоновна
Смерть
02.02.1900 ст.