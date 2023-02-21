Сабельникова Анфуза
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Панарина Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Панарин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панарина Людмила Дмитриевна
Отец ребёнка: Панарин Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панарин Дмитрий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно