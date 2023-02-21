Сабельникова Анфуза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабельникова Анфуза

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Сабельникова Екатерина (Лиза) Ивановна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Панарина Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Панарин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панарина Людмила Дмитриевна

Отец ребёнка: Панарин Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Дмитрий

Место жительства
Неизвестно
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Смерть
Неизвестно
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Похороны
Неизвестно
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
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