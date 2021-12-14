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Панарина Валентина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Панарин Дмитрий

Мать: Сабельникова Анфуза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корицкая Ольга Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корицкая Ирина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корицкий Иван

Место жительства
2019
Иланский, Иланский муниципальный район, Красноярский край

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