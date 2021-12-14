Панарина Валентина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: Панарин Дмитрий
Мать: Сабельникова Анфуза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корицкая Ольга Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корицкая Ирина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корицкий Иван
Место жительства
2019
Иланский, Иланский муниципальный район, Красноярский край